Valeska NDRINA

3 years of experience in digital marketing in a leading agency in London

- On-site & Off-site SEO

- Content marketing

- Project management

- Reporting & Client communication

- Bloggers & Influencer's relationship

- Helping to recruit and train new team members

- Supervising trainees

- FR SEO copywriter

- Social media



Mes compétences :

Communication

Décoration

Histoire/Mobilier Design

Organisation d'évènements

Arts et culture