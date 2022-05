Valette FRANÇOIS

Premiers pas : Ingénieur chimiste (ENSC Montpellier, 1973), je suis entré en 1973 à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour compléter cette formation (via une procédure d'admission directe en 2ème année)..., et quelques mois plus tard à l'ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) en tant que qu'ingénieur chargé d'études et rédacteur à la revue "Le Marché de l'Innovation". Mon échec au "Grand'O" de l'IEP en 1975 me prive du bien sûr diplôme, mais sans m'interdire de me présenter comme "Ancien élève de...", ce que je fais encore tout en pensant que ça ne m'a jamais servi à rien !

Mon passage par l'ANVAR et le travail que j'y ai fait sur le thème des économies d'énergie - i.e. peu après les premiers chocs pétroliers des 70' - m'ont en revanche permis d'être directement recruté au CNRS fin 1975 comme Ingénieur de Recherche au sein du PIRDES (Programme Interdisciplinaire de recherche sur l'Energie Solaire), chargé d'études techniques et économiques sur le stockage de l'énergie solaire et sur la concentration du rayonnement. Mes premiers travaux de modélisation en "économie physique" dans ce cadre m'ont in fine permis de passer une thèse de Physique (Université Paul Sabatier, Toulouse, 1985) sur le thème de l'optimisation des systèmes énergétiques complexes...



(à suivre)