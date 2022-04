Francis RIQUET

Après près de 17 ans à la tête de la société que j'avais créé avec un projet innovant et breveté, je voudrais relever de nouveaux défis et de partager mon expérience et de connaissances dans une entreprise tournée innovante vers les marchés internationaux.



J'ai accumulé une richesse de développement technologique et commercial de l'expérience internationale dans de nombreux domaines tels que l'industrie, militaire, médical, et le commerce.



En combinant une double formation technologique et commerciale, mon sens du commerce et de la négociation, mon goût pour la technologie, mon sens de l'écoute des autres ajoutés à ma créativité m'ont permis de développer une forte activité et une douzaine de brevets directement ou indirectement par mes clients partenaires.



Flexible, énergique, avec un fort sens de l'entrepreneuriat, esprit créatif, la capacité de penser "out of the box".

Capacité à analyser, planifier, contrôler et fournir des solutions concurrentes pour planifier et tenir les objectifs budgétaires.

Une capacité démontrée à encadrer des équipes de livraison du projet.

Perceptif, collaboratif et fortement axé sur le client avec une capacité démontrée à établir de solides relations avec les clients et les parties prenantes internes afin d'assurer la mise en œuvre réussie d'un projet.



Avec de solides compétences en leadership, et une forte capacité de propriété, je suis motivé et capable de travailler de façon autonome, très organisé et efficace

Rompu a la gestion des situations stressantes, la pression des délais j'ai démontré mes aptitudes pour la résolution de problèmes



Avec un tempérament de leader, un charisme reconnu, je suis à la recherche d'un projet, une start-up qui va titiller ma curiosité et utiliser mes talents.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Startups

Stratégie commerciale

Conception 3D

Entrepreneuriat

Internet

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Management

Capteurs

Contrôle d'accès

JavaScript

Commerce international

Développement commercial

Administration réseaux

MySQL

PHP

Gestion administrative

Electronique embarquée

Electronique numérique