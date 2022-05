Valeurs Actives RECRUTEMENT

Classé parmi les cabinets plus performants du marché Parisien, Valeurs actives accompagne les investisseurs privés désireux de se constituer un patrimoine immobilier.

L’entreprise enregistre une croissance soutenue avec plus de 100M€ d’immobilier commercialisé depuis sa création.

Nos bureaux sont situés dans le cœur de Paris et offrent des espaces de travail ouverts qui favorisent l’échange et la communication.

Le Poste & La Mission

Dans le cadre de notre développement, nous vous proposons d’intégrer le groupe en tant que Conseiller en Investissement Immobilier (Junior/Senior).

Vous serez en charge d’assister des investisseurs privés dans la création et le développement de leur patrimoine immobilier. Après un audit patrimonial, vous préconiserez des solutions d’investissements adaptées et personnalisées.



Mes compétences :

Spécialiste en solutions de défiscalisation