Valeurs Humaines - Coach en recrutement

Bonjour à tous,



Vous qui êtes étudiants ou en recherche d'emploi, nous sommes là pour vous aider !



1-Nous répondons à vos questions sur votre avenir professionnel, personnel, actuel ou futur,

2-Nous vous préparons aux entretiens d'embauche par un échange approfondi et des mises en situation,

3-Nous vous aidons dans vos démarches et recherches d'entreprise,

4-Nous sommes également présents pour vous mettre en relation avec les entreprises qui recrutent.



Préparer son entretien d'embauche, c'est décrocher le job !





N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour échanger tout simplement.



