Valia FASCIO

J'ai un diplôme d'ingénieur (option matériaux) de l'ecole centrale de Nantes, obtenu en 1998. J'ai ensuite fait une thèse à l'EPFL (Lausanne, Suisse) sur l'usinage du verre.

J'ai une expérience professionnelle de 11 ans et j'ai travaillé en électrochimie (optimisation de procédés), matériaux et mécanique (conception).

Depuis juillet 2005, je gère au niveau technique et administratif les activités de recherche au sein de l'entreprise ATECA à Montauban. Nous travaillons sur des matériaux innovants pour l'aéronautique (sphères creuses et fibre métalliques).



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Management