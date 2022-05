Valiyii BUVAL

Agent d'artistes spécialisés en MAQUILLAGE-COIFFURE-MANUCURE en Beauté, Mode, Musique, Télévision, Cinéma et Pub en photo et vidéo, de PRODUCTIONS PHOTOS VIDÉOS,CONSULTING BEAUTE destinés aux professionnels uniquement.



J’ai également conçu un Atelier de MAQUILLAGE-COIFFURE-MANUCURE-PHOTOS-COACHING- CONSEIL EN IMAGE PERSONNELLE-DEVELOPPEMENT PERSONNEL et DISTIRIBUTION/VENTE de produits cosmétiques, spécialement créée pour permettre à au grand public d’être chouchoutés par notre équipe d’experts en mode et beauté..



Faites confiance à notre équipe de professionnels habitués à travailler avec vos Stars préférées. Nous vous traiterons aussi bien que les VIP dont nous nous occupons!!



Vous aussi bénéficiez de nos techniques révolutionnaires !



Valiyii



Mes compétences :

Beauté

Coaching

Coaching sportif

Coiffure

Manucurie

Maquillage

Mode

PNL

Production

Relooking