Valjob (Nice)

Value Job SA, connue sous sa marque ValJob, est une société suisse active depuis plus de 15 ans dans le placement et dans les services en Ressources Humaines. Avec aujourd’hui plus d'une dizaine d'agences en Suisse, ValJob est une société leader, reconnue et appréciée pour la qualité de ses services et la haute performance de ses collaborateurs.



Tous les directeurs d’agence ont l’expérience des grands groupes qu’ils appliquent quotidiennement dans une structure entrepreneuriale.



Valjob est une entreprise spécialisée du groupe international Bemore actif dans les Solution Ressources Humaines et la Gestion de Projets. La mission du groupe est d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance en mettant à disposition des compétences et des solutions dans différentes industries.