Valken's CONSULTING

Basé en Europe (France) et en Afrique (Togo) ValKen'S vous accompagne dans vos projets personnels et d'entreprise.

Fort de notre expérience, nous concevons et mettons en œuvre des solutions pratiques pour accroître les performances des acteurs du développement économique et de l'entreprise.



NOTRE MISSION :

Contribuer à la valorisation, au développement et à la performance de l’Homme et de l’Entreprise



SERVICES PROPOSES :- Domiciliation d’entreprises, locations de bureaux meublés touts confort et de salles de conférence - Formations en management- Recherche et Développement (R&D)

- Rédaction de Business Plans bancables- Suivi-Evaluation (S&E) de projets et programmes

- Marketing /Compétitivité et sécurité de l’économie et des entreprises- Aide à la création, au développement d’activités socio-économiques et évaluation de projets

- Suivi/Accompagnement personnalisé/groupe aux chefs d’en/ses et porteurs de projets.

- Représentation commerciale- Gestion administrative et comptable aux PME





Mes compétences :

Conseil en management

Entrepreneuriat

Domiciliation d'entreprises

Formation

Représentation commerciale

Location de salles de conférences et bureaux