Artefact CONSULTING

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES





๏ Développer une culture stratégique efficace dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens



๏ Manager et développer le potentiel collectif à travers la coopération et la transversalité



๏ Comprendre les organisations en réseau pour y interagir efficacement sur les domaines d’activités



๏ Favoriser l’émergence de communautés de pratiques sur la tendance actuelle des réseaux sociaux



๏ Développer le potentiel de vos collaborateurs autour de la conduite d’un projet



๏ Développer une culture d'innovation pédagogique pour les formateurs internes





GESTION DYNAMIQUE DES RICHESSES (RESSOURCES) INTERNES





๏ Conseil aux directions et aux chargés des ressources humaines (schéma de professionnalisation)



๏ Cartographie des compétences existantes et analyse prospective des compétences en lien avec les axes stratégiques de l'entreprise



๏ Plan développement des compétences des formateurs internes



๏ Formation intégrée au travail (FIT)



๏ Élaboration de parcours pédagogiques et techniques spécifiques au plus proche de vos besoins internes



Spécialisations : La dynamique des groupes restreints

Élaboration d’une séquence de formation

La fonction évaluation en formation



Exemples d'interventions :



Accompagnement de différentes équipes pédagogiques nationales (associatives, formateurs professionnels en entreprise...)



Diagnostic et audit d'un site industriel (secteur chimie)



Diagnostic et plan de formation pour une plateforme informatique (secteur téléphonie)



Formation et accompagnement d'une société sur la gestion de crise (secteur bancaire)



Plateforme tutorée de type Moodle pour accompagnement de cadres pédagogiques

En savoir plus sur : http://moodlemoot2010.utt.fr/course/view.php?id=39



Mes compétences :

Conseil

Formation

Formation professionnelle

Management