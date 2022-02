Clemence JEGEN

Je recherche un poste dans le domaine de la formation, de l'accompagnement professionnel et de l'insertion socioprofessionnelle.



COMPETENCES

- + de 6 ans d'expérience confirmée en ingénierie de formation et en accompagnement

professionnel

- capacité à analyser les besoins spécifiques pour concevoir des formations adaptées aux métiers

- capacité à animer des ateliers de formation

- expérience et attrait pour le domaine social

- forte adaptabilité, créativité et joueuse d'équipe

- entregent, empathie, dynamisme et qualités relationnelles

- intégrité, professionnalisme et sens de l'éthique

- sens de l'organisation, force de proposition, autonomie et gestion des priorités



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Accompagnement

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Analyse des besoins

Développement des compétences

Gestion administrative

Norme ISO 9001

Gestion des conflits

Audit interne

Gestion de projet

Techniques de Recherche d'Emploi

Formation professionnelle continue

Communication

Bilan de compétences