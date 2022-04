Laurence MEDINGER

Responsable de l'ingénierie de certification et pédagogique de tous les établissements du réseau Galileo Global Education - Studialis : plus de 30 écoles en France avec 32 titres inscrits au RNCP et un Grade de Master (ESG MS) dans les domaines du marketing, communication, audiovisuel, arts et culture, design, graphisme, architecture...

Coordination et pilotage de dossiers de titres en renouvellement ou 1ère demande de certification: conseil et accompagnement à la rédaction, suivi et relation avec la CNCP.

Élaboration des dossiers de titres, des référentiels métiers,compétences et certification, organisation et coordination des process de jury, de délivrance des titres,de portage de titres.

Pilotage et coordination des enquêtes d'insertions professionnelles

veille réglementaire et juridique.

Mise en place d'une charte qualité de la certification, d'un Guide de la VAE, d'un Guide de la certification à destination des établissements du groupe.

définition et mise en place des procédures pour les dispositifs de Validation des Acquis (VAE, VAP), élaboration de tous les documents et outils de suivi et reporting.

Fonctions exercées auprès des différents établissements appartenant au réseau GAlileo Global

Education Studialis avec les directions et les équipes pédagogiques.



Mes compétences :

Commerciale

VAE/VAP

Mode projet

Certification RNCP

Organisationnelle et en planification

Relation client

Rigueur dans le travail

Initiative et adaptation

