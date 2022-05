Vallantin Dulac LAURENT

25 ans d’expérience

Très bon relationnel, gestion d’équipe, esprit d'analyse et de synthèse, force de proposition

Actuellement disponible, je recherche un poste en CDI ou CDD au sein d'une PME locale ou bien dans un réseau de franchise.

Mes plus :

Connaissances en Grande Distribution, fruits et légumes, poisson frais, logistique.

Mais surtout, j'ai une grande capacité à m'intégrer rapidement dans de nouvelles activités....





Mes compétences :

Ressources humaines

Animation Commerciale et Management Force de

Pilotage de projet

Dirigeant d'entreprise