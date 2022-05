Vallat Packer DENISE

1957. Avant de devenir sage-femme je suis laborantine médicale et je passe plusieurs mois dans une léproserie à Madagascar en 1981. Ce séjour me renforce dans un sentiment de solidarité et les rituels autour de la naissance et de la mort titillent ma curiosité sur les croyances, les cultures, les differents sens que peut donner l'humain à la vie. Je commence la formation de sage-femme à Genève. diplome en 1995. Après qqs 18 mois de pratique en hôpital à Nyon, je pars au Nicaragua puis à Anvers pour affiner des connaissances en medecine tropucales. Et départ pour env. 3 ans en Ouganda avec MSF . Retour en Suisse en 1991 . Je pratique comme sage-femme indépendante à Fribourg et pratique des accouchements à domicile. Je postule aussi pour la rédaction du journal de la SF suiisse et deviens rédactrice durant 7 ans. Parallèlement je travaille 1 jour par semaine à Vevey au centre de Profa pour les consultations périnatale.

Parallèlement suis 3 ans une formation de sophrologie caycedienne . En 1997 départ au Tchad avec mes 2 premiers enfants et mon conjoint.

Retour du Tchad en 1998 et naissance de mon 3ème enfant. Formation d'enseignante de yoga de l'énergie à Evian et diplôme en 2002.

Depuis je donne des cours de yoga pour femmes enceintes et parents en devenir. Je débute en 2010 les cours post-partum pour une remise en forme après bébé et continue la pratique de sage-femme indépendante qui comprend les consultations avant et après la naissance et principalement au domicile de la famille.

En 2009 ai suivi formation à Chardenoux sur massages ayurvédiques avec Dr Chauhan et cette petite formation s'est terminée en Inde à la clinique du Dr Chauhan (au Sud de New Dehli). Depuis je propose aussi des massages ayurvédiques et des massages bien-être pour tous.

Je vis à Pully (Vaud-Suisse) avec ma famille depuis 2000. Je pratique 1 jour /semaine dans un cabinet de groupe à Lausanne. JE fais encore une formation de 3 ans d'art thérapeute ; certificat en 2015. LA peinture me passionne. DÉSORMAIS j'allie le yoga dans les consultations et cours périnataux et envisage d'introduire l'art dans les passages de vie difficiles.



Mes compétences :

Animation de groupes

séances de relaxation

Entretiens professionnels