Vallet Philippe : L'Architecture est une société très efficace, et saine, surtout le travail, la rigueur et la dignité, C'est impossible, Il est interdit aux architectes de signer des plans qu'ils n'ont pas exécute eux-mêmes. La signature de complaisance est passible de radiation de l'ordre des architectes (et donc d'interdiction d'exercice de la profession )

Les architectes des bâtiments de France ont dans leurs missions de service public l'entretien et la conservation des monuments protégés ou non, ainsi qu'un rôle général de conseil gratuit et indépendant sur les autres édifices du patrimoine culturel. Ils aident au montage des dossiers financiers et techniques de restauration et s'assurent de la bonne réalisation des travaux selon les règles de l'art. Par ailleurs, les architectes des bâtiments de France veillent à la bonne insertion des constructions neuves et des transformations aux abords des monuments protégés et sont présents dans chaque département placé sous l'autorité du Préfet, au sein des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP).



Description métier

Engagé par un client privé ou public, l’architecte réalise tout d’abord une étude de faisabilité du terrain. Puis il fait une première esquisse du projet sous forme de plans précisant l’implantation et la répartition des volumes.

Il doit prendre en compte à la fois les contraintes d’ordre réglementaire (techniques et urbanistiques) et les exigences du client (budget, type de travaux, délais de livraison).

Après accord du client ou du commanditaire, il réalise un avant-projet qui indique le type de matériaux, les couleurs choisies, les surfaces à construire, l’estimation globale du coût des travaux et les délais de réalisation. Il dépose ensuite un dossier avec les caractéristiques générales du bâtiment pour obtenir un permis de construire.

L’architecte dessine les plans d’exécution. Il contacte plusieurs entreprises du bâtiment et examine les différentes propositions qui lui sont faites avant de faire son choix (il compare les prix, les qualifications de l’entreprise).

Il rédige un document détaillant la nature des prestations de chaque corps de métiers (maçons, menuisiers, électriciens, etc.) ainsi que les caractéristiques des matériaux préconisés qu’il remettra à l’entrepreneur avec le plan de l’avant-projet.

Les travaux peuvent alors commencer. L’architecte en assure la direction technique. Il coordonne les travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage.

La majorité des architectes travaillent en secteur libéral. Les autres sont salariés dans une agence. Quelques-uns exercent dans le cadre de la fonction publique d’Etat ou territoriale.





