Née à Namur en Belgique . Formation artistique : solfège Académie Ciney et Verviers, cours de chant Académie Ciney et Verviers, cours de diction déclamation art dramatique - cours de théâtre , Atelier théâtre Namur

cours particulier de guitare d’accompagnement

Expérience artistique : enregistrement 1 single dès l’âge de 15 ans et 1 single à 16 ans. Plusieurs premières parties d’artistes, podiums, et auparavant concerts avec musiciens. Figuration dans plusieurs courts métrages et longs métrages, notamment Diamant 13 avec Gérard Depardieu, « les non-dits » avec Emmanuelle Devos, Complots d’amateurs avec Jean François Stevenin, ; Interviews radiophoniques Belgique et France, et sur des radioweb.

VALLY L. nouveau nom de scène depuis 2012, auparavant VALERIANNE LAVI est une auteur compositeur interprète de chansons françaises, folk pop, reggae français, et fait également de la comédie figuration cinéma. Plusieurs sorties d’albums et single :

2006 : mini-album TRACES

2007 : Album « DANS MON CORPS »

2008 : Figuration dans plusieurs films et téléfilms. sortie de Amour et je t’emmène (Hebra Records) ; 2009 : album DE-CI DE-LA

2010 : album Humany-T sorti en janvier (folk pop français)

2011 : la chanson « Quelqu’un pour toi » :reggae acoustic français a été sélectionnée lors du concours topmusicweb pour sortir sur une compilation physique topmusicweb Kiminvati

2012 : la chanson « en blouson noir rouge et or » vient d’être sélectionnée avec 9 autres artistes pour sortir sur la compilation de Hitfunandson

Sortie du maxi- single physique et numérique : « partir en vacances » et « Quelqu’un pour toi »

2013 : projets en préparation

2014 : sortie de l’album HELLO HELLO (reggae , bossa, … en français) ,

Une nouvelle chansons pour le 08 mars « journée de la femme » appelé Femmes du monde en Collaboration en featuring avec le groupe Sénégalais les « Black Innocents » , suivront d’autres titres aussi avec le groupe.

Egalement chansons en écoute sur youtube :

http://www.youtube.com/user/VALERIANNELAVI

Tous les albums sont distribués sur les plates formes de téléchargement légaux :

chez Amazon.com, Itunes, Deezer, spotify, Virginmega.fr, …





REGGAE HIP HOP