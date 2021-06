Valmon LEYMARIE

Je suis actuellement en double diplôme à l'Institut Royale de Technologie de Stockholm (KTH) pour ma 3éme et dernière année d'école d'ingénieur à l'Institut Polytechnique de Grenoble dans l'école nationale supérieur d'informatique et de mathématique appliqués de Grenoble (Grenoble INP ENSIMAG). J'ai suivi un cursus classique maths Sup, maths Spé à Pau. Depuis ma première année d'école d'ingénieur je me suis lancé dans le domaine de l'associatif et ai été membre du Grand Cercle (Bureau des élèves des 7 écoles d'ingénieurs de Grenoble INP) ainsi que du BNEI (Bureau National de Élèves Ingénieurs) pour lequel j'étais en poste au pôle partenariat. Je suis passionné de sport, et plus particulièrement de basket, que je pratique depuis 15ans et évolue à présent au niveau National 3.

Je recherche actuellement un stage de deuxième année d'école d'ingénieur (environ 3 mois) pour début Septembre dans mon domaine de formation (Systèmes et des logiciels embarqués) ou celui de mon double diplôme (Systèmes distribués).



Mes compétences :

informatique

physique