Valmore YOUYATTE

Je fus employé dans le secteur de l'industrie des mines comme responsable des achats et logistique. Je dirigeais et actualisais le service qui fut le poumon BHPBILLITON entreprise d'extraction de produits manganèses, j'ai acquis un solide savoir-faire dans les domaines des achats, logistiques : relations humaines, relation publique, l environnement puis une grande connaissance du mode de fonctionnement des entreprises opérants a Franceville et au Gabon sans oublier le monde de la vente et les achats. La gestion de la base de donnes est très importante en fin de déceler les faiblesses et les points forts et je peux me prévaloir d'un certain nombre de réalisations remarquables.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel