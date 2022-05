Valois EMMANUELLE

De formation Ingénieur Chimiste, j'ai 15 ans d'expérience dans la vente et le marketing en BtoB ( ventes de produits et de services aux industriels secteur de l'Environnement et du Bâtiment). Je sais mener des études de marché, développer des nouvelles offres, piloter des projets de repositionnement stratégique, animer et former des réseaux de vente, mettre en relation des équipes pour la réalisation de projets, conduire des opérations de promotion et de communication ( plaquettes, salons , inauguration de site, ...).

Je sais travailler en autonomie aussi bien qu'en équipe, j'aime mené des projets transversaux.

Je suis curieuse, créative et tenace.



Mes compétences :

Energie

Humour

Mise en Relation