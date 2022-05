Valoo BELONDRADE

Découverte en 2011 par Paul Marshall, directeur de «Do It Records»,Valoo est la derniere née du label néo-zélandais. Elle a été remarquée par son album Patchwork. Un album riche en musicalité, plein de fraicheur et de sensualité, atypique, mélant subtilement les influences musicales, servi par des textes qui oscillent entre art naïf et réalisme, mélangeant douceur et force.

Cet album est depuis sa sortie officielle du 10 novembre 2011, disponible sur iTunes, Napster, Amazon, eMusic, Spotify, et plus de 400 autres sites de téléchargement légal de musique en ligne dans 153 pays à travers la planète. Valoo est une chanteuse française , elle est auteur- compositeur-interprète et vit actuellement sur les îles de Wallis et Futuna .Elle a commencé à chanter à l'âge de quinze ans, elle s’est nourrie de standards de jazz et de grandes chansons françaises, elle entame actuellement une tournée dans le Pacifique sud. Voilà ce qu’en dit Paul Marshall, son manager et directeur du label «Do it Records» :



