Valyu IMAGE

Spécialisé dans la communication digitale:

- Graphic design (2D, 3D, 4D)

- Motion design

- Affichage dynamique,

- Site web & developpement,

- Spot publicitaire,

- Vidéo.



Rattaché à la Direction Technique et en collaboration avec nos commerciaux nous avons pour mission de :

- Concevoir graphiquement les supports marketing à caractère informatif ou promotionnel dans le respect de la charte graphique du groupe.

- Suivre et contrôler les étapes de la chaîne graphique (interne ou externe).

- Proposer et réaliser des maquettes élaborées.

- Gérer la bibliothèque images et la conception graphique.

- Créer des cahiers de charges.

- Réaliser des concepts graphiques créatifs et innovants

- Rédiger des briefs graphiques, story board et documents référents de charte

- Conseiller en design et ergonomie.

- Mettre à jour et créer pour les sites et des bannières, montages, animations, catalogues numériques

- Gérer l'affichage multi-plateforme ( desktop, tablette, smartphone).

- Amener une réflexion conceptuelle et visuelle sur les nouveaux projets.

- Maintenir et améliorer des sites de vente en ligne. Nous assurons également la mise à jour et l'alimentation régulière de ces sites.



Mes compétences :

maitrise de photoshop, illustrator, communication