Vammara KONE

Agé de 33 ans, je suis chef de secteur GMS depuis 2006. j'interviens sur l'ouest de la region parisienne, l'eure et la seine maritime.j'ai un Master de Marketing , communication et stratégie commerciale à l'INSEEC Paris en 2003. Dipomé marketing et commerce de l'ESGCI Paris (Groupe PGSM).

Je souhaite évoluer vers un poste de directeur régional des ventes ou compte clé junior sur le marché des produits de grande consommation.



Mes compétences :

Attaché commercial

Chef de secteur

Chef de secteur GMS

Commercial

Conseiller clientèle

GMS