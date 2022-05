Depuis 2001: Responsable des Etudes et Planning à ETP

Missions:

Conception de projet d'eau et assainissement ( réseau, station, pompe, château d'eau);

Etudes techniques et financières

Pilotage de projet (planification, organisation, coordination, contrôle)



Compétences en hydraulique, en administration d'entreprise, en comptabilité, en Marketing



Mes compétences :

Administration

Assainissement

Hydraulique

Marketing

Planification