Vamoussa BAMBA

Salut à tous les membres de ce site. je suis BAMBA VAMOUSSA et je suis étudiant en mines et pétrole en deuxième année de technicien supérieur. j'ai toujours rêver d’étudier en Europe pour parfaire ma formation . Pourtant je n'ai aucune connaissance en France ou dans un autre pays que ce soit qui puisse me renseigner sur le système éducatif. j'ai donc décider de m'inscrire sur ce site afin de palier à cet inconvénient. je compte sur votre coopération afin d'atteindre ce rêve je vous remercie.



Mes compétences :

Traduction anglais français