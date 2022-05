Bonjour,



Je m'appel Van Anh LE THI, Diplômée d’une formation d’Ingénieur en Electronique et Informatique à ESIREM, Dijon. Je travaille actuellement en R&D Systemes Embarqués à IndustrElec.



L'autonomie, sens de responsabilité et d'organisation sont mes atouts.



Mes compétences :

Architecture

Base de données

Base de données SQL

Electronique

Électronique analogique

Informatique

IPv6

JAVA

LAN

Linux

Microsoft SQL

PostgreSQL

Programmation

Programmation c

Programmation C#

Programmation C++

Protocole

Réseau d'entreprise

Shell

Systèmes Embarqués

TCP IP

WAN

Qt