Van De Ven TESSA

Diplômée dans la communication/ informatique et parlent couramment l’Anglais et le Néerlandais. Je souhaite à présent m'investir dans de nouvelles missions me permettant de mettre à profit mes compétences...



Mes compétences :

Traduction

Marketing

Mise en page

Organisation

Bureautique

Administratif

Accueil physique et téléphonique

Maîtrise des outils bureautiques

Efficacité à communiquer avec son environnement

Sens du service client/ Analyser les besoins du c

Maîtrise de la langue française, l’Anglais et le

Mise en place et mise à jour des sites internet/

Mise en place d’actions de communication

Traductions...