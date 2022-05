Van Ephrem KAPIA VAN'HOMU

En ce moment, j'effectue, en plus des taches d'assistanat quotidiennes de formateur en audiovisuel et informatique, de maintenance des ordinateurs et autres, le suivi administratif des dossiers de la société et de la réalisation des productions audiovisuelles. De par ma profession, je suis polyvalent. Mais, conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de ma maîtrise et de mes connaissances dans le domaine des services en informatique, je me suis attaché à développer des qualités de communication et de dynamisme, en adéquation avec un véritable sens du relationnel.