Van Lierde STÉPHANE

Découvrez HumanManagerPro, le logiciel RH innovant qui vous fait [vraiment] gagner du temps.



http://humanmanagerpro.com/

et sur youtube (https://youtu.be/ORbF4FBlj6U )



Créée en 2013, la SAS CapitalHumain, structure à taille humaine est spécialisée dans le développement sur-mesure de logiciels et d'applications mobiles à forte valeur ajoutée.



Nous créons les outils dont votre entreprise a réellement besoin, en collaboration constante avec l'utilisateur final.

- Gestion administrative

- Devis, Bons de commandes

- Outils d'analyse de données

- Alertes de production, notifications sur smartphone

- CRM

- Création de bornes interactives

- Mailling, envoie de SMS

- ....



Nous intervenons sur des projets d'une journée à plusieurs mois, partout en France et à l’International.



Prenez contact avec nous. Nous étudierons ensembles vos problématiques.

contact@socapitalhumain.com



www.socapitalhumain.com



Objectif 2018 : Partir vivre sur Bayonne ! Avis aux amateurs de profils atypiques ...



Mes compétences :

Ressources Humaines

Droit du Travail

Droit Social

Paye

Windev

Gestion des temps et paies

Droit Local Alsace-Moselle

Management