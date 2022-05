Vanda, Elisabeth NABAVI-TAFRESHI

Je suis issue d'un milieu pluriculturel et multilingue. J'ai finalisé un Master en Relations Internationales à l'Université de Strasbourg afin de parfaire mes connaissances dans ce domaine. J'ai réalisé des missions au Sud de l'Inde où j'ai mené une étude auprès d'une population villageoise. J'ai également acquis une expérience enrichissante dans le marketing et la réception d'hôtes de luxe à Presidente InterContinental Cancún Resort à Cancun au Mexique.

En France, j’ai travaillé dans la relation clients ainsi que dans la vente et j’aime relever par dessus tout des challenges. Je m’intéresse à l’Autre et j’aime apprendre et me surpasser. Ainsi, aujourd’hui, je souhaite continuer dans cette voie.



Mes compétences :

Internet

Word – Excel – Powerpoint

Traduction

Rédaction

Culture

Web

Marketing