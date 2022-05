Vanda SALVADOR

Gestion administrative : organistation et suivi du planning de la direction et des collaborateurs. traitment du courrier, gestion des dossiers du personnel.

Gestion Commerciale : televente et devis, enregistrement desz commandes clients et fournissseurs, emission et suivi des bons de livraison, gestion des stocks, gestion des litiges clients et fournisseurs, edition des factures, avoirs, gestion des transporteurs.

Gestion comptabilité : tenue des journaux comptables, rapprochements bancaires, declarations sociales et fiscales.



Mes compétences :

Anglais

Langue maternelle

Portugais

TOEIC