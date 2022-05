Vandad GHIASSI

L'idée d'allocation d'actifs du jour: Les banques centrales US, EU, et Japon étendent leurs bilans. A moyen terme, les monnaies des pays émergents, avec peu de dettes, des taux réels meilleurs, et plus de croissance vont s'apprécier face à l'Euro, le Dollar et le Yen.



Mon travail:

Allocation d'actifs de fonds diversifiés, (et actions et obligations dans une autre vie), globaux et émergents.



Ancien Directeur de recherche quantitative (Modèles Actions, Arbitrage statistique, Traitement de Signal, Fama & French, SFAF, modèles économétriques de taux d'intérêts et spreads)



Ancien responsable de conception et mise en oeuvre d'outils d'allocation d'actifs (optimiseurs, grilles d'allocation d'actifs) et de budget de risque.





Due diligence de fonds de dette émergents, d'actions des pays émergents, de portefeuilles de crédit, de fonds d'arbitrage actions, crédit, long/short, convertibles, CTA.



Analyse macro US, EU, Chine, Brésil, et une dizaine d'autres pays émergents



Mes compétences :

Allocation d'actifs

Analyse macroéconomique