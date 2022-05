Vandenbulcke MICHEL

1990 - 1991

Nom de société : Colmant Cuveliez à Mons en Baroeul

Poste occupé : électricien de service

Description de poste : posté en 2x8 pour assurer le dépannage électrique et régulation



1991 - 2000

Nom de société : CERESTAR France à Haubourdin

1991 - 1998 Poste occupé : électricien de service

Description de poste : posté en 5x8, partie intégrante du service maintenance pour assurer le dépannage ,préventif et divers travaux d’études

1998 - 2000 Promotion interne poste : Technicien de maintenance service distribution énergie BT et HT et adjoint responsable maintenance de secteur chaufferie et traitement des eaux

2000 - présent

Nom de société Mc Cormick Ducros

2000-2004

Poste occupé : Technicien infrastructures

2004-2007

Description du poste : Technicien Preventif et travaux neufs , organisation des preventifs de l'ensemble des lignes de production de conditionnement en respect des budgets

2007-Today

Poste : Responsable projet ingénierie

mise en place et suivi d'investissements ( infrastructure , énergie et ligne de production )

Option distribution electrique BT et HT