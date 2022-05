Vaneça HOUOT

Formée aux métiers de la communication solidaire, j'ai récemment entrepris de reprendre des études dans un domaine qui me depuis longtemps me tient à cœur : celui de la phytothérapie. Débutant à ce propos un cursus de trois ans - par correspondance - auprès de l’École des Plantes de Paris, je recherche pour l'heure, et parallèlement, des expériences variées en conduite de projets solidaires et/ou en agriculture (raisonnée ou biologique).



Mes compétences :

PAO

Communication événementielle

Médiation culturelle

Relations Presse

Rédaction de contenus

Gestion administrative

Allemand

Népali

Conseil en communication

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Communication externe

Secrétariat

Communication interne

Communication visuelle

Anglais

Adobe InDesign