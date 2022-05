Vaneeckhout ANDRE

Ingénieur Industriel à la retraite .. toujours actif. Statut Indépendant complémentaire - distributeur Sara-Body, distributeur produits naturels et produits biodégradables Marketing de Réseau, surtout intéressé par les produits santé et bien-être. Certificateur PEB et Conseiller PEB agréé en Région Bruxelloise avec participation aux recyclages nécessaires suite aux évolutions technologiques. Pratique régulière du vélo dans des épreuves d'endurance telles que les BRM (Brevets Randonneurs Mondiaux - 200, 300, 400, 600, 1000, 1200 ...k - Participation depuis 2003 à plusieurs épreuves d'endurance telles que Paris-Brest-Paris, London - Edinburgh- London, diagonales de France .... Aime relever des défis.



Mes compétences :

Conseiller PEB agréé en Région Bruxelloise

Certificateur PEB agréé en Région Bruxelloise