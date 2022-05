Vanegas Florias RENE

Objectifs :

Assurer l’amélioration continue d’une entreprise dans le respect de l’Homme et de la nature.



Jeune femme dynamique, j’ai su m’adapter au sein de divers secteurs avec une grande autonomie, une organisation et une rigueur dans la réalisation de mes missions.





Mes compétences :

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Management

Développement durable

Norme ISO 14001

Agenda 21

Bureautique

Norme ISO 26000

Bilan carbone

Médiation

Lean management

Diagnostic et plan d'actions correctives

Analyse et evaluation des risques

Audit interne

Prévention des risques professionnels

Ccoactivité

Santé au travail

Gestion des risques professionnels

Sécurité au travail