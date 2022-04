Catherine LIEUTARD

De formation juridique en droit privé, je me suis spécialisée au fil des années dans le secteur de l'immobilier et l'aménagement du territoire. Les différents postes occupés m'ont notamment permis d'acquérir une solide connaissance de la sphère publique.

Dynamique et rigoureuse, j'aspire à occuper des fonctions transverses dans le domaine foncier sous la forme du management de projets et de personnes.



Mes compétences :

Négociation immobilière

Urbanisme

Juridique/disciplinaire. Profil RH Généralist

Relationnelles et sociales

Collectivité territoriale

Immobilier

Droit privé

Aménagement du territoire

Droit public

Urbanisme opérationnel

Management de personnes

Management de projets

Promotion

Expropriation

Préemption

Logement social

Gestion budgétaire