Passionné par le monde numérique et des nouvelles technologies, c'est tout naturellement que je me suis orienté en option Infrastructures Réseaux et Sécurité dans mon cursus ingénieur afin que ce monde reste et demeure celui d'une communication unifiée à l'image des réseaux sociaux.



Mes compétences :

autonome

Batch

ERP

JAVA

JBoss

KSH

MDM

Méthodique

Microsoft Serveur

Oracle

Rigueur

SCRIPTS

Scripts batch

Siebel

Solaris

UNIX

Unix Solaris