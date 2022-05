Vanel PLOMBERIE

Bonjour,

Plombier - Chauffagiste 8 ans d'expériences

Mon métier consiste à la :

- Rénovation (intérieur,salle de bain,douche,cuisine etc.)

- Installation (baignoire,meuble vasque,lavabo,robinetterie,receveur,chauffe eau,chaudière,radiateur etc.)

- Dépannage (fuite d'eau,dégorgement,urgence etc.)

- Réparation (canalisation,mitigeur,mécanisme chasse d'eau etc.)

- Maintenance (appareils sanitaires et thermiques).

Travail soigné de qualité et dans les règle de l'art.



Mes compétences :

Rapide/ dynamique/ à l'écoute/ créative/ soup

Qualité

Minutueux

PROPRE"

perfectionniste