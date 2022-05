Vanessa AGEZ

Depuis 2002, Secrétaire Indépendante dans un premier temps en E.I et depuis 2011 en SARL.

L'objectif principal de ma mission est l'accompagnement, le conseil aux entreprises et l'établissement de tout document et/ou obligation administrative, sociale des PME-PMI.

La gestion et la rigueur sont les clés de la réussite en entreprise, l'expérience m'a permis de développer un éventail de prestations "à la carte" permettant de répondre aux besoins quotidiens des entreprises. Les services proposés sont personnalisés donc adapter selon les critères retenus. Nous répondons également aux demandes des particuliers et entreprises pour des missions ponctuelles.

Secrétariat Consultant Créateur de temps libre !

Vanessa et Virginie, sont à votre écoute au 46 06 01 - mail : secretassist@mls.nc





Mes compétences :

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Accompagnement

Conseil en organisation

SECRETARIAT A DISTANCE