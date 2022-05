Vanessa AIRAULT

Je suis motivée, dynamique, rigoureuse, sérieuse et souriante.



Grâce à mes différentes expériences professionnelles, je m’adapte facilement à n’importe quelle situation.



Ayant dirigée une entreprise durant 4 ans, je suis à même d’encadrer une équipe, de planifier différentes tâches, de régler le mécontentement client ou collaborateur avec diplomatie et tact, et bien plus encore.



Mon charisme et mon leadership m’ont permis de développer naturellement une relation de confiance avec une clientèle issue de toute classe sociale.



Je souhaite donc vous apporter mes connaissances, mon savoir faire et mon savoir être, afin de répondre aux mieux à vos attentes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Logiciel CAO Insitu