Vanessa AMADOR

Je suis particulièrement motivé d’asseoir mes compétences, dans l'objectif de m'épanouir professionnellement.



Dotée d’une expérience, dans les domaines du marketing et de la communication,je suis à l’aise en relation client et je sais faire preuve d’autonomie. A cela, j'ajouterai le dynamisme, la curiosité et la rigueur : qualités qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.



Effectivement lors de mon dernier emplois, j’ai sue menée un projet, de l’idée jusqu’à la conception, en passant par la prospection, et le suivit client. J’étais en charge, des présentations produits auprès d’une clientèle grand comptes, j'ai également participé à la création des supports de communications en relation direct avec les fournisseurs print et web (catalogue produits, flyers, e-mailing etc.), de la mise à jour du site web (Wordpress), et aussi de l’animation des réseaux sociaux.



Je reste ouverte à toute proposition n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Dynamisme