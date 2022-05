Vanessa AMIAR

Mes différentes experiences dans le domaine relationnel, RH et comptable faciliteront mon intégration dans votre équipe et favoriseront ainsi l'éfficacité de mon travail.



Ma personnalité se caractérise par la recherche d'un certain équilibre et l'évitement des conflits. Cela donne un charactère consciliant, calme, respectueuse des autres et compréhensive.

Je dispose de beaucoup d'énergie qui me permet une activité soutenue après un certains temps nécessaire à la mise en route. Je suis une diplômate capable de réconcilier des points de vue contradictoires et de mettre de l'huile dans les rouages. J'ai la capacité de percevoir une situation dans son ensemble, en intégrant toutes ses facettes.



Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Microsoft Excel

recrutement

administration

informatique

gestion du personnel

gestion des encaissements