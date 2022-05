Vanessa ANDRIEU

Animée d'un réel intérêt pour le domaine de la qualité, je recherche un poste en tant qu'agent de laboratoire en contrôle qualité. Je bénéficie d'une expérience professionnelle de 14 ans dans la même entreprise. Celle-ci me permet de garantir mon professionnalisme et ma rigueur. Ce parcours m'a permis d'acquérir de solides connaissances en technique analytique de chimie et de microbiologie. L'adaptation et le travail d'équipe sont des valeurs essentielles pour moi.



Mes compétences :

Chimie analytique

Microbiologie alimentaire