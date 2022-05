Vanessa ANTUNES

Bonjour,



Je suis diplômée d'un Master Professionnel Communication et Générations, parcours Jeunesse, de l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication (ISIC), Bordeaux III.



Cette formation m'a permis d'acquérir non seulement de solides bases en communication globale, mais également d'avoir une spécialisation sur les publics cibles et les nouveaux médias numériques.



Je reste bien entendu ouverte aux opportunités qui s'offriront à moi tout au long de ma carrière.



Mes compétences :

E-reputation

Photoshop

Suite Microsoft Office

Relations publiques

Relations internationales

Communication ciblée

Gestion de Projet

Maîtrise des nouveaux médias numériques

Stratégie de communication

Plans de Communication

Communication Globale

Environnement MAC et PC

Rédaction