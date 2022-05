Vanessa ANUTH

Rigoureuse et autonome dans mon travail.

Force de proposition pour le développement de projets.

Esprit d'initiative et d'innovation



Goût du travail en équipe,culture associative et participative ( collaboration et en concertation)



Polyvalente et très adaptable



Je souhaite mobiliser mon expertise technique, mon savoir-faire en méthodologie de projet et mes ressources en matière de développement participatif pour répondre au plus près des attentes et besoins des personnes concernées.

Bonnes qualités rédactionnelles, analytiques et de communication



Bonne capacité d’expression et de présentation en public

Compétences en formation et renforcement de capacités



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel