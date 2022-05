Vanessa ARDOUVIN

Diplômée en 2004 ingénieur géologue de l'ENSG (Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy) en spécialité matières premières (mine et carrière), j'ai choisi de commencer par travailler à l'étranger dans l'exploration minière et le réaménagement minier en Australie occidentale, en république d'Irlande et en Mauritanie. Outre les techniques d'explorations et la gitologie spécifiques aux environnements aurifères et nickélifères, cette expérience m'a permis d'apprendre à m'adapter rapidement à tout environnement de travail tout en perfectionnant mon anglais.



Depuis 2007, je travaille au sein du service foncier et environnement de la branche granulats d'Eqiom ( ex-Holcim France). Initialement principalement impliquée dans le processus de prospection et d'ouverture de nouvelles carrière, depuis 2010, je suis en charge du suivi environnemental et du reporting pour l'ensemble des carrières, afin, notamment, de s'assurer de la conformité environnementale de nos sites. Je suis également amenée régulièrement à développer et tester de nouveaux outils pour le suivi foncier des carrières de granulats et cimentières. Ce poste me permet d'être en contact avec de nombreuses parties prenantes différentes et nécessite d'être disponibles et efficaces dans mes méthodes de travail, en particulier concernant la gestion de projet et le besoin de résultats.