Vanessa ARFI

De formation initiale Ingénieur en Génie Biologique, je me suis ensuite orientée vers la recherche en réalisant un Doctorat en Biologie. Ces dernières années, en parallèle à mon travail de chercheur, je me suis également beaucoup investie dans la formation professionnelle, l’enseignement spécialisé et la préparation aux concours médicaux et paramédicaux. Mes dernières expériences en tant que formatrice-enseignante m'ont fait prendre conscience du plaisir que je prenais à transférer mes connaissances scientifiques et m'ont conforté dans mon choix d'orientation professionnelle.

Souhaitant m’impliquer davantage dans l’enseignement, je suis à la recherche de propositions de poste pour la rentrée prochaine.





Expertises scientifiques :

Immunologie, Virologie, Cancérologie, Biologie cellulaire, Biologie moléculaire, Anatomie, Physiologie, Génétique, Biochimie, Histologie, Embryologie, Reproduction et développement animal et végétal.



Savoir-faire organisationnels :

Gestion de projets scientifiques, veille scientifique.

Travail en collaboration avec des équipes scientifiques et hospitalières.

Présentation et valorisation des résultats (public scientifique, médical et vulgarisation).

Encadrement technique et scientifique de stagiaires.

Enseignements, formations professionnelles, préparations aux concours médicaux et paramédicaux.

Rédaction de cours, de colles, de QCM, d’évaluations, de sujets d’examen et de fiches de révision.

Corrections de copies et de rapports.



Langues :

Anglais scientifique courant, notions d’Allemand et de Chinois.



Informatique :

Word, Excel, PowerPoint, End Note, Cell-quest pro, Summit, Flowjo, Zeiss LSM510, Vector NTI, gMouse, GoTreePlus.



