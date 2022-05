Vanessa AUBE RAZUREL

“Vous êtes à la recherche d’une femme rigoureuse, passionnée, organisée, motivée,

dynamique, qui s’investit et s’intéresse dans ce qu’elle fait ”



Expériences



2013 à ce jour : Conseillère en vente Joaillerie bijouterie oressence boutique Royan HBJO en CDI

à temps partiel



2007-2010 :! COMMERCIALE en auto entreprise, Commerciale en lunetterie et

accessoires



2000-2007 : ! CARLSON WAGONLIT, Gestionnaire paie et

traitement des salaires, saisies informatiques diverses, congès,

absences maladie, soldes de tout compte, en collaboration avec le

chef de service (1500 collaborateurs) Paris 75015



1997-2000 :! HAVAS VOYAGES Paris Assistante de direction

(service gestion) secteur Paris



1995-1997 :! GOLDEN DOVE Paris Vendeuse en bijouterie

fantaisie



1995 :! ! Hôtesse d'accueil Paris (Salons, colloques)



Situation familiale : Mariée 3 enfants



Formations et compétences



Informatiques : Word, Excel, Mac pro, Ipad etc....

Brevet technicien supérieur assistante de direction (niveau)

Bac professionnel bureautique gestion administrative et secrétariat,

CAP employé des services administratifs et commerciaux

Attestation du concours dʼhôtesse à Lausanne Suisse



Permis B + Véhicule



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Apple Mac