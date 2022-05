Vanessa BADER

Suite à ma formation d'assistante commerciale et aux différents postes occupés, je bénéficie d'une expérience de 3 ans dans le domaine de l'assistanat commercial et administratif.



Mes expériences professionnelles antérieures, très diversifiées, m'ont permis d'assimiler et élargir les bases et connaissances du métier du commerce et plus particulièrement en ce qui concerne les questions de l'assistanat commercial (accueil physique de la clientèle, gestion des appels et prise de rendez-vous, prise et réception de commande, saisi de bon de commande, bon de livraison et facture, gestion logistique et commerciale...) mais aussi en administratif (classement et gestion des dossiers, secrétariat et comptabilité de l’entreprise, saisi de courrier...).



Mon parcours dans le commerce a pu m'apporter de l'assurance dans ce que j'entreprends et mon sens relationnel m'a permis de développer des relations durables et satisfaisantes auprès des clients notamment lors de ma mission au sein de l'entreprise Able à Obernai.



Je souhaite vivement mettre à profit et valider mes compétences mais aussi de les développer au sein d'un établissement.



Mon curriculum vitae détaille mes compétences ainsi que mon parcours professionnel.



Je suis disponible de suite et sur du long terme.





Mes compétences :

Vente