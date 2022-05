Vanessa BARILLET

De formation ingénieur agro-alimentaire, j’ai acquis lors de mes expériences professionnelles une haute technicité dans l’innovation, le développement et le marketing de produits agro-alimentaires.



J’ai une bonne maîtrise de l’univers industriel et de la mise en place de productions, dans des petites comme dans des grosses unités. J’ai appréhendé plus spécifiquement l’aval de la filière pêche lors d’une mission auprès des unités de transformation des produits de la mer au Sénégal.



L’entreprise PICARD Les Surgelés, pour laquelle j’ai assuré la fonction de Responsable de Gamme pendant 5 ans, a une forte politique de marque et d’enseigne. C’est dans cet esprit d’entreprise que j’ai mis en œuvre toute l’innovation nécessaire au dynamisme du développement de produits. En collaboration avec des agences de création, je réalisais également les packagings



Anglais : courant.

Allemand : scolaire.

Outil informatique maîtrisé.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Alimentaire

Chef de marché

Chef de produit

Halieutique

Marketing

Pêche